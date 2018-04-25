Молодой картофель: сезон открыт

Отварной молодой картофель с укропом и сливочным маслом – что может быть проще? Проще и…банальнее? В сезон излюбленного летнего лакомства предлагаем рецепты, которые помогут превратить его в настоящий кулинарный шедевр. Удивите гостей!

Печеный картофель с яблочным уксусом

750 г молодого картофеля, 2 ст.л. оливкового масла, черный перец, 2 ст.л. яблочного уксуса, 1-2 ч.л. мелкозернистой морской соли, 2 ст.л. рубленой петрушки.

Нагрейте духовку до 220 градусов. Отварите картофель в подсоленной воде до средней мягкости и высушите. Разложите картофелины на противне. Используя бумажное кухонное полотенце, аккуратно расплющите картофелины (при этом они должны сохранять свою форму). Сбрызните оливковым маслом, присыпьте солью и перцем. Запекайте в течение 20-25 минут до коричневато-золотистого оттенка и хрустящей корочки. Теплый картофель сбрызните яблочным уксусом с солью и присыпьте петрушкой.

Печеный картофель с лимонным маслом

650 г молодого картофеля, 125 г несоленого сливочного масла, сок ½ лимона, соль и перец.

Разогрейте духовку до 190 градусов. Картофель уложите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения и поварите на медленном огне в течение 8 минут. Проверьте готовность при помощи ножа: картофелины должны оставаться твердыми и не быть переваренными. Пока готовится картофель, положите масло на сковороду и нагревайте на среднем огне. Сначала оно растает, потом на поверхности образуется пена, которая позже осядет. Нужно дождаться появления коричневато-золотистого оттенка и орехового аромата, после чего масло аккуратно слейте в миску и смешайте с лимонным соком. Будьте осторожны – масло не должно гореть. Картофель разрежьте пополам и разложите на противне, сбрызнув маслом с солью и перцем. Запекайте в течение 8-10 минут.

Картофель тушенный в овощном бульоне

25 г сливочного масла, 1 ст.л. оливкового масла, 1 небольшая луковица, 2 зубчика чеснока (рубленого), 400 г молодого картофеля половинками, 300 мл овощного бульона, листья тимьяна с лимонным ароматом, цедра и сок 1 лимона, 2 ст.л. рубленого лука-сибулет, 2 ст.л. рубленой петрушки, морская соль и свежемолотый черный перец.

Нагрейте сливочное и оливковое масло в глубокой сковороде на среднем огне. Всыпьте лук и обжаривайте около 8 минут до мягкости и золотистого оттенка. Добавьте чеснок и обжаривайте еще около минуты. Добавьте картофель (расположите на сковороде разрезами вниз), влейте бульон и присыпьте тимьяном и цедрой. Прикройте сковороду крышкой (не полностью) и тушите в течение 20 минут (картофель должен стать мягким) – по мере выкипания бульона можете доливать понемногу. Влейте лимонный сок и положите кусочек сливочного масла, хорошо перемешайте. Снимите с огня и добавьте зелень с приправами. Подавайте в теплом виде.

Картофель с яйцом-пашот, колбасками чоризо и соусом сальса

Для соуса: смесь из мелко порубленного базилика, мяты и петрушки, 2 ст.л. измельченных каперсов, 150 мл рапсового масла, сок ½ лимона, 1 ст.л. дижонской горчицы, соль и черный перец.

Для основного блюда: 500 г молодого картофеля, 250 г колбасок чоризо (очищенных от кожуры и нарезанных небольшими кусочками), по 2 красных и зеленых болгарских перца (нарезанных соломкой), 2 мелко нарезанные фиолетовые луковицы, по 1 ч.л. сушеного орегано, паприки и кумина, рапсовое масло, соль и черный перец.

Сначала приготовьте соус, тщательно смешав все ингредиенты (для этого отлично подойдет блендер). Картофель отварите до готовности в подсоленной воде. Духовку разогрейте до 180 градусов, картофелины разрежьте на четыре части и уложите на дно формы, смешав с чоризо, болгарским перцем и луком. Сбрызните смесь маслом и присыпьте специями, встряхните (убедитесь, что все ингредиенты равномерно покрыты маслом). Запекайте в течение 20-25 минут до появления характерного аромата поджаренных колбасок. Приготовьте яйцо-пашот: вскипятите воду в большой кастрюле с небольшим количеством винного уксуса. Как только вода закипит, слегка убавьте огонь и аккуратно вбейте яйца в воду – варите около трех минут. Достаньте шумовкой и разложите на плоской тарелке, устланной бумажным полотенцем. Подавайте блюдо в таком виде: на небольшое количество картофеля положите яйцо-пашот и украсьте парой столовых ложек соуса.

Картофель с корнишонами и мягким сыром

400 г молодого картофеля, 1 маленькая головка мягкого сыра (приблизительно 200 г), 1 измельченный зубчик чеснока, листья розмарина, 100 мл сухого белого вина.

Для соуса: 50 мл бальзамического уксуса, 50 мл оливкового масла, ½ ч.л. горчицы, пучок петрушки (рубленой), измельченный лук-шалот, 75 г мелко нарезанных корнишонов, соль и черный перец.

Картофель отварить в подсоленной воде до полуготовности. Высушить, присыпать солью и сбрызнуть оливковым маслом. Духовку нагреть до 180 градусов. С сыра снять твердую пленку, сделать несколько надрезов и нашпиговать чесноком и розмарином. Вырезать небольшое углубление в центре и залить вино. Форму для запекания выстлать фольгой (сформовать из нее коробочку), выложить сыр и запекать около 12 минут до размягченного состояния. Приготовьте соус: смешайте уксус, оливковое масло и горчицу. Добавьте петрушку, лук-шалот, корнишоны и приправы и взбейте блендером. Аккуратно освободите сыр от фольги и нарежьте порционно. Подавайте с картофелем и соусом.

Картофель по-французски

500 г очищенного молодого картофеля, 45 г масла.

Выберите посуду с толстым дном – сковороду, кастрюлю или сотейник – и крышкой подходящего размера. Растопите масло и выложите картофель целиком на дне плотным слоем (во избежание горения масла). Накройте посуду крышкой и готовьте на медленном огне, время от времени встряхивая ее. Через 10 минут проверьте состояние — если картофель приобрел коричневатый оттенок, переверните его и снова накройте крышкой. Картофель небольшого диаметра готовится в среднем 20-25 минут, крупный — на 10 минут дольше. Готовность определяется по золотистой корочке снаружи и мягкости внутри. Сбрызните оливковым маслом и присыпьте специями на выбор. Отлично сочетается с овечьей брынзой и томатами.

Испанская тортилья с картофельной начинкой

350 г молодого картофеля, оливковое масло, сладкая молотая паприка, соль и черный перец, 2 луковицы (измельченные), 2 рубленых зубчика чеснока, 4 взбитых яйца.

Картофелины разрежьте пополам (крупные – на 4 части), залейте подсоленной водой и доведите до кипения; варите на медленном огне 8-10 минут до полуготовности (нож должен входить в овощ без дополнительных усилий). Главное – не переварить! Охладите и высушите, нарежьте соломкой и обжарьте на оливковом масле в течение 10 минут на среднем огне. Готовый картофель присыпьте паприкой и солью. Спассеруйте лук в течение 15-20 минут в оливковом масле до мягкости. Добавьте чеснок и жарьте еще 2 минуты. Залейте луком охлажденный картофель, посолите и поперчите. Яичную смесь аккуратно влейте на сковороду, переверните и готовьте на медленном огне. К концу приготовления подверните края яичного блинчика внутрь и обжаривайте еще несколько минут. Подавайте с картофелем внутри.

Картофельный крем-суп с чесноком и петрушкой

70 г сливочного масла, 1 измельченная луковица, белое сухое вино, 250 г молодого картофеля (нарезанного кружочками), 1 л овощного бульона, 2 ч.л. соли, 40 г черемши, 150 г петрушки, сливки.

На среднем огне растопите в сотейнике сливочное масло и добавьте лук. Обжаривайте до прозрачности. Влейте вино (около 100 мл) и дайте спирту выпариться. Добавьте картофель, бульон, соль и тушите 30-45 минут (картофель должен стать мягким). Снимите сотейник с огня и добавьте черемшу, петрушку и сливки. Блендером взбейте смесь в однородную массу. Присыпьте приправами и подавайте со свежими крутонами.

Картофель по-итальянски

4 ст.л. оливкового масла, 1 большая измельченная луковица, 2 измельченных зубчика чеснока, 500 г молодой спаржи, 400 г молодого картофеля (половинками), пучок рубленой петрушки, пучок рубленой мяты, горсть листьев майорана (по желанию), 400 г свежих или замороженных бобов, 400 г свежего или замороженного зеленого горошка, сок лимона, оливковое масло, соль и черный перец.

Нагрейте на среднем огне оливковое масло в большой глубокой сковороде, всыпьте лук, чеснок и спаржу. Посолите и обжаривайте, аккуратно помешивая, в течение 10 минут (овощи должны стать мягкими, но не поменять цвет). Добавьте картофель, часть петрушки и мяты и немного воды. Тщательно перемешайте, убавьте огонь, накройте крышкой и оставьте томиться на 15 минут. В это время вскипятите в небольшой кастрюле подсоленную воду и бланшируйте бобы в течение 1 минуты. Смешайте бобы и горошек с картофелем, добавьте приправы и залейте водой (так, чтобы она покрывала овощи). Оставьте тушиться в течение 15 минут, помешивая время от времени. Готовые овощи должны быть мягкими. Всыпьте в кастрюлю спаржу и проварите 1-2 минуты. Добавьте оставшуюся зелень, приправы и немного лимонного сока для вкуса. Подавайте с оливковым маслом.

Салат «Королевский»

15 перепелиных яиц, 800 г молодого картофеля, 20 г листьев базилика, 20 г листьев петрушки, 60 г тертого пармезана, 60 г кедровых орешков, 2 измельченных зубчика чеснока, 200 мл оливкового масла, 150 г зеленого горошка, ½ ч.л. винного уксуса, рубленые листья мяты, соль и черный перец.

Отварите яйца и очистите. Отварите картофель. Базилик, петрушку, пармезан, кедровые орешки и чеснок измельчите при помощи блендера до пастообразного состояния. Небольшими порциями вливайте в массу оливковое масло и смешивайте до консистенции густого соуса. Теплый картофель нарезать соломкой, смешать с соусом, горошком, уксусом, мятой и перепелиными яйцами, разрезанными пополам. Украсить петрушкой.

Приятного аппетита!