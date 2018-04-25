Все реестры и системы, находящие в ведении Минюста Литвы, действуют

В пятницу Министерство юстиции Литвы сообщило, что все находящиеся в его ведении регистры и информационные системы действуют.

«Все регистры и информационные системы Министерства юстиции имеют запасные серверы, поэтому их деятельность сравнительно быстро была восстановлена, они доступны в полном объеме», – отметил в пресс-релизе министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

В ведении Министерства юстиции находятся Реестры населения, адресов, недвижимого имущества, юридических лиц, ипотеки, актов ареста имущества, доверенностей, договоров, брачных договоров, завещаний, регистры лиц с ограниченными возможностями и недееспособных.

А также четыре информационных системы: приставов, ограничения денежных средств, участников юридических лиц, членов политических партий.

Деятельность этих реестров была нарушена после сильного ливня в Вильнюсе, который залил помещения серверов Реестрового центра.