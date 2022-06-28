Европу опять закроют?

Выдержала ли Португалия новую волну пандемии?

В частности, Португалия с середины мая борется с ростом заражений. В стране по-прежнему самый высокий в Европе недельный показатель зарегистрированных случаев инфицирования. Новый подвариант «омикрона» — BA.5 стал причиной выросших показателей распространения коронавируса. 90% выявленных случаев заражения в Португалии сейчас вызваны этим типом вируса.

Вместе с недельным индикатором заражения в Португалии выросла и смертность. Согласно Our World in Data, в стране самая высокая среди населения всех западноевропейских стран смертность с учетом численности населения. Несмотря на большое количество инфицированных, больницы в Португалии не перегружены. В стране высокий уровень вакцинации — прививки имеют 87% населения.

Кроме того, новая форма «омикрона» считается более заразной, чем предыдущие, но не более опасной. Заболеваемость в Португалии с начала июня снова снижается. Insa, учреждение при Минздраве Португалии, предполагает, что пик заражений уже достигнут и что их волна сейчас спадает.

Эксперты предупреждают об «омикрон»-волне в Европе

С середины июня быстро увеличивается число инфицированных и во Франции. По официальной информации, недельный индикатор заболеваемости на данный момент составляет около 477 на 100 000 жителей (по состоянию на 18 июня).

«Кривая эпидемии во Франции имеет экспоненциальный характер», — предупредил Антуан Флао, эпидемиолог и глава Института глобального здравоохранения при Медицинской школе Женевского университета. Похоже, новую волну вызовут варианты «омикрона» BA.4 и BA.5, сообщил Флао в интервью новостному телеканалу franceinfo.

Однако пока он не может четко спрогнозировать, как будет развиваться ситуация во Франции. В то время как Южная Африка прошла новую волну коронавируса за восемь недель, Флао предполагает, что в Португалии это займет от девяти до десяти недель. «Если экстраполировать ситуацию в Португалии на Францию, то мы будем иметь дело с новой волной большую часть лета», — уточняет Флао.

«Мы до сих пор не усвоили урок»

Как и во Франции, в Германии недельный показатель заболеваемости на 100 000 жителей значительно превышает 400. Институт имени Роберта Коха (Robert-Koch-Institut) объявил в среду, 22 июня, о 119 000 новых заражениях коронавирусом в течение последних суток. Вероятно, в этом также виноваты BA.4 и BA.5. Но, по словам замглавы RKI Ларса Шааде (Lars Schaade), и отмена защитных мер способствует ухудшению положения с коронавирусом.

«Это не тот случай, когда мы можем беззаботно и без контрмер противостоять этой летней волне», — заявил министр здравоохранения ФРГ, социал-демократ Карл Лаутербах. Он делает ставку на дальнейшие защитные меры, запланированные на осень, такие как еще одна крупная кампания по вакцинации населения. При этом, по словам Лаутербаха, причин для паникерства нет.

Между тем в Греции и Италии, согласно недельному индикатору заболеваемости, число вновь инфицированных также резко подскочило. В Италии оно поднимается уже вторую неделю подряд, а скорость передачи вируса снова достигла масштабов эпидемии, информирует итальянский Минздрав. «Это наше третье лето пандемии, и мы до сих пор не усвоили урок», — посетовал в интервью информагентству ADNKronos Вальтер Риккарди, бывший министр здравоохранения Италии.

В Испании до сих пор еще не зафиксировано столь значительного роста числа инфицированных, как это имеет место в других европейских странах. Там официально регистрируют случаи заболевания коронавирусом только у лиц старше 60 лет. Согласно последнему отчету министерства здравоохранения, общенациональный недельный показатель в этой возрастной группе составляет около 302 (по данным на 17 июня). В середине июня на варианты «омикрона» ВА.4 и ВА.5 приходилось более 10 процентов положительных тестов.

В Северной и Восточной Европе «омикрона» не много

В то время как заболеваемость ковидом увеличивается в некоторых странах Южной и Западной Европы, на севере и востоке континента ее показатели все еще находятся на низком уровне. По данным Our World in Data, в этих государствах также наблюдается небольшой ее рост, но он пока несопоставим с другими европейскими странами.

В Швеции, например, в середине июня было зарегистрировано около 1900 случаев ковида за неделю, а в Польше, согласно официальной информации, — 285 за сутки. В Дании, где количество заболевших также все еще невелико, премьер-министр страны Метте Фредериксен сообщила 22 июня, что лицам старше 50 лет будет предложена четвертая вакцинация от коронавируса. Число заражений, по ее словам, росло быстрее, чем ожидалось, и вариант «омикрон» BA.5 уже стал доминирующим типом вируса.