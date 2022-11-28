Евросовет добавил нарушение санкций в список уголовных преступлений

Он подчеркнул важность выполнения ограничительных мер, введенных ЕС против России. Так, в настоящее время страны-члены имеют разные определения того, что является нарушением санкций и какие наказания должны применяться в случае нарушения. Это может привести к разной степени применения санкций и риску обхода этих мер, потенциально позволяя лицам, подпадающим под ограничения, продолжать иметь доступ к своим активам и поддерживать режимы, против которых вводятся меры ЕС.

Включение нарушения ограничительных мер в список «преступлений ЕС» является первым из двух шагов, направленных на обеспечение одинакового уровня применения санкций во всем Евросоюзе и предотвращение попыток обойти или нарушить меры ЕС.

После принятия этого решения Еврокомиссия представит предложение по директиве, содержащей минимальные правила по определению уголовных преступлений и наказаний за нарушение ограничительных мер ЕС. Затем этот проект директивы необходимо будет обсудить и принять Советом и Европейским парламентом.

Напомним, Европейский союз готовит девятый пакет санкций против России.