Ландсбергис обсудил в Киеве с коллегами из других стран помощь, энергетический кризис

Как позже сообщил МИД, наиболее важными темами, обсуждавшимися на встречах, были энергетический кризис после атак России на городскую инфраструктуру и создание специального трибунала для расследования преступлений агрессии.

«Надеюсь, что просьба Украины будет услышана и поддержана теми странами, которые еще не приняли решение о создании специального трибунала», — сказал министр Ландсбергис после встречи министров с заместителем генерального прокурора Украины Алексеем Хоменко.

Во время встречи с руководством «Укрэнерго» министры европейских стран услышали просьбу помочь Украине не только оружием, но и трансформаторами и электрогенераторами.

«Эта зима будет крайне сложной для всех, но еще тяжелее она будет в Украине, где постоянно гремят взрывы, во многих местах нарушено электро- и водоснабжение. Украина особенно ценит генераторы и трансформаторы, полученные из Литвы, и надеется, что нашему примеру последуют еще больше стран», — отметил Ландсбергис.

Министры иностранных дел Литвы, Эстонии, Исландии, Латвии, Норвегии, Финляндии и Швеции планируют выступить с совместным заявлением после встречи с премьер-министром Украины.

Россия, начавшая вторжение в Украину в конце февраля, в последние недели атаковала и серьезно повредила украинскую энергетическую инфраструктуру. Запад оказывает стране военную, гуманитарную и финансовую помощь, ввел беспрецедентные санкции против России.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено