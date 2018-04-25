Евросоюз и Британия начали вторую фазу переговоров о Brexit

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Евросоюз и Великобритания приступили ко второму этапу переговоров о Brexit, который посвящен будущим торговым отношениям. Об этом сказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в четверг по итогам первой встречи со своим британским коллегой Дэвидом Фростом, сообщает ТАСС 5 марта.

По его словам, Лондон отказался от начала переговоров по сотрудничеству в сфере внешней политики и обороны.

«Мы провели первый раунд этих переговоров, которые будут очень насыщенными и будут направлены на полную перестройку тесного сотрудничества между ЕС и Великобританией на новой легальной базе», – заявил он.

По словам Барнье, цель ЕС – построить с Великобританией тесное партнерство в сфере экономики и безопасности, создать зону свободной торговли, покрывающую все товары и услуги без пошлин и квот.