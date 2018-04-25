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Евросоюз и Британия начали вторую фазу переговоров о Brexit

Фото из открытых источников

Евросоюз и Великобритания приступили ко второму этапу переговоров о Brexit, который посвящен будущим торговым отношениям. Об этом сказал главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в четверг по итогам первой встречи со своим британским коллегой Дэвидом Фростом, сообщает ТАСС 5 марта.

По его словам, Лондон отказался от начала переговоров по сотрудничеству в сфере внешней политики и обороны.

«Мы провели первый раунд этих переговоров, которые будут очень насыщенными и будут направлены на полную перестройку тесного сотрудничества между ЕС и Великобританией на новой легальной базе», – заявил он.

По словам Барнье, цель ЕС – построить с Великобританией тесное партнерство в сфере экономики и безопасности, создать зону свободной торговли, покрывающую все товары и услуги без пошлин и квот.

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«Мы запустили 11 направлений переговоров с Великобританией по различным направлениям, за исключением внешней политики и обороны, поскольку британская сторона уведомила нас, что она не хочет обсуждать эти темы. Мы остаемся открыты для их обсуждения в будущем, если Великобритания этого захочет», – заявил переговорщик ЕС.

В целом Барнье отметил, что первый раунд переговоров был очень конструктивным и полезным. По его словам, достичь соглашения «будет сложно, но реально». Эти переговоры должны завершиться к концу года.

Барнье подчеркнул, что у Брюсселя и Лондона остаются серьезные разногласия по четырем направлениям. Во-первых, Великобритания не хочет введения юридически обязывающих общих норм в области конкуренции и регулирования бизнеса. Во-вторых, она отказывается принимать обязательства по выполнению Европейской конвенции о правах человека, а также признавать решения Европейского суда по правам человека на своей территории, что серьезно подрывает возможности полицейского сотрудничества между ЕС и Великобританией.

В-третьих, Лондон предпочитает заключить с ЕС серию соглашений по разным отраслям сотрудничества, тогда как Брюссель предлагает свести все к одному обширному соглашению об ассоциации.

Четвертый блок разногласий – это вопросы рыбной ловли, по которым ЕС хочет детально расписать квоты по морским зонам и видам рыбы, а Великобритания предлагает придерживаться принципа равного доступа к водам друг друга.

Барнье подчеркнул, что Великобритания очень озабочена вопросами сохранения своей независимости, «однако у ЕС тоже есть независимость, которую необходимо уважать, поскольку ЕС также выдвигает свои условия для открытия своего рынка».

Напомним, 2 марта власти Евросоюза и Великобритания начали переговоры о торговом сотрудничестве после Brexit. Речь идет о ежегодной торговле в размере 500 млрд евро.

korrespondent.net

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