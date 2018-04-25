Евросоюз на экстренном заседании обсудит пути улучшения отношений с Россией

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Евросоюз должен улучшить отношения и сотрудничество с Россией, эта тема обсуждалась главами МИД 27 стран ЕС на неформальной встрече в Загребе в четверг и войдет в повестку дня экстренного заседания 6 марта, сообщает ТАСС.

Об этом заявил в четверг глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам первого дня неформальной встречи Совета ЕС в хорватской столице.

«Турция и Россия были в нашей повестке. Наши отношения с ними сложные, конечно, но мы должны улучшить их по многим соображениям», — сказал он.

По его словам, со времени воссоединения Крыма с Россией в ЕС действует «стратегия по РФ с принципами, которые до сих пор хорошо работают». «Но нам нужно усилить взаимодействие [с Россией] по ряду вопросов <…> Это, например, изменение климата, Сирия, Ливия, важная роль РФ в вопросах, которые напрямую касаются нашей безопасности», — добавил Боррель.