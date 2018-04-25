Самоуправления Литвы объявляют об эпидемии гриппа

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В четверг Министерство здравоохранения из-за угрозы коронавируса приказало муниципалитетам объявить об эпидемии гриппа. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения, крупнейшие самоуправления страны объявляют об эпидемии гриппа.

Клайпеда объявила об эпидемии в четверг, Вильнюс и Паневежис – в пятницу. Мэрия города Каунаса уже объявила об эпидемии гриппа еще в середине февраля.

По словам заместителя мэра Шяуляй Домаса Гришкявичюса, в городе не будет объявлено об эпидемии гриппа, потому что «Шяуляй итак объявлен очагом коронавируса».

«Мы являемся центром коронавируса, и принимаемые нами меры аналогичны тем, что и при эпидемии гриппа. Мы уже неделю живем в этих условиях», — сказал Д. Гришкявичюс.