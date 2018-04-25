Самоуправления Литвы объявляют об эпидемии гриппа

В четверг Министерство здравоохранения из-за угрозы коронавируса приказало муниципалитетам объявить об эпидемии гриппа. Согласно распоряжению Министерства здравоохранения, крупнейшие самоуправления страны объявляют об эпидемии гриппа.
Клайпеда объявила об эпидемии в четверг, Вильнюс и Паневежис – в пятницу. Мэрия города Каунаса уже объявила об эпидемии гриппа еще в середине февраля.
По словам заместителя мэра Шяуляй Домаса Гришкявичюса, в городе не будет объявлено об эпидемии гриппа, потому что «Шяуляй итак объявлен очагом коронавируса».
«Мы являемся центром коронавируса, и принимаемые нами меры аналогичны тем, что и при эпидемии гриппа. Мы уже неделю живем в этих условиях», — сказал Д. Гришкявичюс.
По данным министерства, во время эпидемии гриппа муниципалитеты должны будут обеспечить, чтобы поликлиники, в случае необходимости, продлевали свое рабочее время не только в будние дни, но и в выходные. Кроме того, медики должны посещать на дому как можно больше пациентов, а также дистанционно консультировать жителей.
По данным министерства, для защиты пациентов, проходящих лечение в больницах, после объявления эпидемии гриппа можно будет ограничить посещаемость, отменить плановые операции и перераспределить приоритеты деятельности учреждений.
Помимо прочего, муниципалитеты смогут ограничивать работу (объявлять карантин) учебных заведений, а родителям будут выдаваться справки о нетрудоспособности, если детей не с кем оставить.
Министерство утверждает, что Всемирная организация здравоохранения и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний также рекомендовали объявить об эпидемии гриппа, чтобы принять дополнительные меры для предотвращения нового коронавируса (COVID-19).
В этом сезоне пять человек умерли из-за гриппа и его осложнений.
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