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Евросоюз отверг «сделку века» Трампа

ЕС не принял предложение Дональда Трампа и отказывается признать суверенитет Израиля над спорными территориями.

Евросоюз решил не принимать предложение США в рамках инициативы по ближневосточному урегулированию о признании Израилем спорных территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом идет речь в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет ТАСС.

«Мы особенно озабочены заявлениями [США] о возможности аннексии Иорданской долины и других территорий на Западном берегу. В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными после 1967 года», — говорится в заявлении Борреля.

При этом Боррель заверил, что Европа ищет «мирное решение палестино-израильского конфликта».

По словам Жозепа Борреля, Евросоюз выступает за «принцип создания двух государств <…> в границах 1967 года, с возможными изменениями, если они будут признаны обеими сторонами».

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Напомним, что 28 января президент США Дональд Трамп объявил о «сделке века» — плане мирного палестино-израильского урегулирования.

Так, в данный план вошел пункт о признании суверенитета Израиля над уже появившимися на палестинской территории еврейскими поселениями, а также отказ Палестины от вооруженного противостояния.

Также в Вашингтоне предложили столицей Израиля сделать «неделимый» Иерусалим, а «Восточный Иерусалим» — столицей Палестины.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху инициативу главы Белого дома одобрил и поддержал, в отличие от главы Палестины Махмуда Аббаса и представителей ХАМАС.

korrespondent.net

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