Евросоюз отверг «сделку века» Трампа

ЕС не принял предложение Дональда Трампа и отказывается признать суверенитет Израиля над спорными территориями.

Евросоюз решил не принимать предложение США в рамках инициативы по ближневосточному урегулированию о признании Израилем спорных территорий на Западном берегу реки Иордан. Об этом идет речь в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, пишет ТАСС.

«Мы особенно озабочены заявлениями [США] о возможности аннексии Иорданской долины и других территорий на Западном берегу. В соответствии с международными нормами и резолюциями СБ ООН, ЕС не признает суверенитет Израиля над территориями, оккупированными после 1967 года», — говорится в заявлении Борреля.

При этом Боррель заверил, что Европа ищет «мирное решение палестино-израильского конфликта».

По словам Жозепа Борреля, Евросоюз выступает за «принцип создания двух государств <…> в границах 1967 года, с возможными изменениями, если они будут признаны обеими сторонами».