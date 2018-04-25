ВОЗ не признала коронавирус пандемией

Организация считает китайский коронавирус эпидемией с многочисленными очагами распространения.

Китайский коронавирус на данный момент не является пандемией, сообщили во вторник, 4 февраля, во Всемирной организации здравоохранения, пишет Интерфакс.

Пандемией считается чрезвычайно сильная эпидемия, которая распространяется в мировых масштабах. В частности, ВОЗ объявляла пандемию в 2009 году при распространении гриппа H1N1, который еще называют «свиным гриппом».

«У нас — эпидемия с многочисленными очагами (распространения)», — сказала директор департамента пандемических и эндемических заболеваний ВОЗ Сильви Бриан.

Она добавила, что на данный момент за пределами Китая случаи заболевания коронавирусом зафиксированы в 23 странах.