Евросоюз перечислил Украине 600 млн евро

Глава Еврокомиссии добавила, что помимо финансовой помощи, ЕС будет работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину как свободную и демократическую страну.

Ранее сообщалось, что Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.

Также ранее страны Группы семи (G7) приняли решение об оказании финансовой помощи Украине в размере $18,4 млрд.