Евросоюз перечислил Украине 600 млн евро

Европейский Союз выплатил Украине новый транш в размере 600 млн евро. Средства являются частью макрофинансовой помощи. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter в пятницу, 20 мая.
«Сегодня мы выплатили новый транш в размере 600 млн евро в рамках макрофинансовой помощи Украине. Приближается больше – мы предложили дополнительные 9 млрд Украине в 2022 году», – написала она.
Глава Еврокомиссии добавила, что помимо финансовой помощи, ЕС будет работать над платформой реконструкции, чтобы помочь восстановить Украину как свободную и демократическую страну.
Ранее сообщалось, что Сенат США окончательно утвердил пакет чрезвычайной военной и гуманитарной помощи Украине на 40 млрд долларов.
Также ранее страны Группы семи (G7) приняли решение об оказании финансовой помощи Украине в размере $18,4 млрд.korrespondent.net