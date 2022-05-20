В США с официальным визитом находится делегация Сейма Литвы

«Целью визита является обсуждение с сенаторами Конгресса США и членами Палаты Представителей вопросов обороноспособности Литвы, подготовки к саммиту НАТО и мобилизации помощи Украине», — говорится в сообщении.

В первый день визита литовские депутаты обсудили с членами Конгресса усиление боевых мощностей США в Литве, а также делегация встретилась с сенаторами США и представителями Госдепартамента.

Члены Сейма также приняли участие в дискуссии по безопасности, организованной Германским фондом Маршалла, и встретились с представителями Национального фонда за демократию.

Членов Конгресса США пригласили посетить Литву для участия в конференции, которая состоится в июле в Сейме, посвященной 100-летию установления дипломатических отношений между Литвой и США.

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