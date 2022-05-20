В США с официальным визитом находится делегация Сейма Литвы

Делегация членов Сейма Литвы находится с официальным визитом в США, где будет находиться до воскресенья, сообщило в пятницу представительство Сейма в Конгрессе США.
В состав делегации входят вице-спикер Сейма Йонас Ярутис, председатель Комитета по национальной безопасности и обороне Лауринас Касчюнас, член Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис и заместитель председателя Комитета по делам будущего Лукас Савицкас.
«Целью визита является обсуждение с сенаторами Конгресса США и членами Палаты Представителей вопросов обороноспособности Литвы, подготовки к саммиту НАТО и мобилизации помощи Украине», — говорится в сообщении.
В первый день визита литовские депутаты обсудили с членами Конгресса усиление боевых мощностей США в Литве, а также делегация встретилась с сенаторами США и представителями Госдепартамента.
Члены Сейма также приняли участие в дискуссии по безопасности, организованной Германским фондом Маршалла, и встретились с представителями Национального фонда за демократию.
Членов Конгресса США пригласили посетить Литву для участия в конференции, которая состоится в июле в Сейме, посвященной 100-летию установления дипломатических отношений между Литвой и США.
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