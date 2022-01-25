Евросоюз разрабатывает новые правила для туристов

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Новый план разрабатывается для всех потенциальных путешественников в Европейский союз, и это может означать, что полностью вакцинированные путешественники не будут подвергаться каким-либо дополнительным требованиям для въезда в некоторые страны Евросоюза.

Обновленное руководство будет измерять индивидуальный риск для здоровья путешественника, в отличие от того, из какой страны он выезжает, чтобы получить разрешение на въезд в государство-член Евросоюза. То есть иностранные туристы, имеющие официальные сертификаты Covid, могут обойти ограничения на тестирование и карантин при въезде в страну Европейского союза, которая приняла новый план.

Исключение для дополнительных требований к въезду будет сделано для путешественников, которые прибывают из стран, отнесённых к «темно-красному» сектору (группа высокого риска). В таком случае в любой из отдельных стран ЕС могут потребоваться некоторые меры по тестированию и/или карантину.