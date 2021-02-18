Евросоюз удивлен стратегией России по вакцинации

Стратегия России по вакцинации от COVID-19 вызывает недоумение, заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Мы до сих пор удивляемся, почему Россия предлагает теоретически другим странам миллионы доз (российской вакцины Спутник V — Ред.), но при этом не достигла достаточного прогресса в вакцинации собственного населения», — пояснила фон дер Ляйен, выступая в Брюсселе в среду, 17 февраля.
«Это вопрос, на который должен быть дан ответ», — подчеркнула председатель Еврокомиссии.
Она напомнила, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) еще не получало заявку на регистрацию Спутник V, и для ее подачи необходимо предоставить «полный пакет данных».
Ранее EMA сообщило, что предоставило российским разработчикам научную консультацию и остается в диалоге с ними, чтобы «определить дальнейшие шаги». В свою очередь создатели Спутник V утверждают, что подали заявку на регистрацию вакцины.
Тем временем, в ЕС уже вакцинировали 5% населения: 22 млн человек — уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек — двумя.korrespondent.net