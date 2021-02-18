Евросоюз удивлен стратегией России по вакцинации

Ранее EMA сообщило, что предоставило российским разработчикам научную консультацию и остается в диалоге с ними, чтобы «определить дальнейшие шаги». В свою очередь создатели Спутник V утверждают, что подали заявку на регистрацию вакцины.

Тем временем, в ЕС уже вакцинировали 5% населения: 22 млн человек — уже вакцинированы первой дозой, 7 млн человек — двумя.