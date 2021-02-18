Мэры крупных городов критикует решение Кабмина отложить свободу передвижения

Мэр Алитуса Нерис Чесюлис сказал, что жители, например, отравляющиеся на рыбалку, сейчас врут должностным лицам, что едут на похороны или в аптеку.

«Мы пытаемся сами себя обмануть, что люди не передвигаются. Люди передвигаются и действительно очень много, давайте посмотрим на празднования 16-ого февраля, где люди праздновали, что они делали, с кем общались, с кем пекли блины (…). Нет столько сотрудников полиции, чтобы могли всех проверить», – подчеркнул он.

В среду правительство решило пока не рассматривать смягчение карантина и отложило этот вопрос на неделю, хотя правительственная Комиссия по экстремальным ситуациям в понедельник предлагала начать постепенное освобождение передвижения в центробразующих кольцевых самоуправлениях.