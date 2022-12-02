Евросоюз угрожает запретить Twitter

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом сообщает Financial Times.

Предупреждение прозвучало из уст комиссара ЕС Тьерри Бретона, отвечающего за цифровую политику, когда он участвовал в видеозвонке с Маском. Он сказал, что Twitter должен следовать контрольному списку правил. В противном случае социальная сеть «рискует нарушить» новый закон Евросоюза о цифровых услугах, за что грозит штраф в размере до 6 проц от глобального оборота.

Журналисты пишут, что комиссар рекомендовал Маску отказаться от «избирательного» подхода к восстановлению заблокированных пользователей и «агрессивного» преследования дезинформации. Также он советует принять соглашение касаемо проведения «масштабного независимого аудита» соцсети в 2023 году.

Издание пишет, что ранее новоиспеченный владелец соцсети признавал законодательство ЕС о цифровых услугах «весьма разумным» и добавлял, что его следует применять по всей планете. Он также обещал, что Twitter будет следовать всем необходимым правилам. В частности, это касалось предоставления чётких критериев, согласно которым принимаются решения о блокировках пользователей.