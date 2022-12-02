Результаты переписи в Англии: христиане впервые в меньшинстве

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Впервые в современной истории менее половины жителей Англии и Уэльса считают себя христианами. Об этом свидетельствуют результаты переписи населения, проведенной в Соединенном Королевстве в 2021 году, сообщает BBC.

В 2011 году этот показатель составлял 59,3%, однако за десять лет он сократился до 46,2%. Число тех, кто заявляет об отсутствии религиозной принадлежности, увеличилось с 25% до 37,2%. С4,9% до 6,5% возросло число тех, кто определяет себя мусульманами.