В ноябре в Литве предварительная годовая инфляция составила 21,4%

Предварительная месячная инфляция — в ноябре по сравнению с октябрем — составила 0,3%.

По данным Департамента статистики, на годовую инфляцию в основном повлиял рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие топливные товары и услуги, транспортные товары и услуги.

Цены на электроэнергию за год выросли на 68,2%, на теплоэнергию — на 56,8%, на твердое топливо — в 1,65 раза, на газ — на 50,1%, на молоко и молочные продукты — на 50,7%, на хлеб и зернопродукты — на 38,9%, на масло и жиры — на 42,7%.

Инфляция рассчитывается на основе согласованного индекса потребительских цен.

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