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Евросоюз введет новые санкции против Беларуси из-за ситуации с мигрантами. Решение принято на саммите ЕС в Брюсселе. Об этом сообщает брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

«Лидеры ЕС приняли выводы Еврокомиссии по Беларуси:ЕС продолжит противодействие продолжающейся гибридной атаке, начатой режимом Беларуси, в том числе путем принятия дальнейших ограничительных мер в отношении физических и юридических лиц, в соответствии со своим постепенным подходом, в срочном порядке», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, Европарламент требует новые санкции против Беларуси.