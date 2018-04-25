Евровидение-2020 оказалось под угрозой из-за коронавируса

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Евровидение 2020 года оказалось под угрозой срыва из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте AD.

Нидерландский вирусолог Аб Остерхау отметил, что проведение песенного конкурса в Роттердаме могут перенести из-за распространения смертоносного вируса по всему миру.

Специалист отметил, что стоит рассматривать вариант с отменой конкурса. Также возможен вариант, что к дате проведения мероприятия ситуацию с коронавирусом возьмут под контроль.

В правилах проведения Евровидения также предусмотрены варианты на случай внештатных ситуаций. Организаторы могут ограничить количество посетителей шоу, или вообще провести его при пустых залах.