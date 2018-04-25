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Фото дня

Открытие фотовыставки «Возраст не важен»

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

Фотовыставка «Возраст не важен», это совместный проект фотографа Неринги Рекашютес и сети магазинов Rimi, целью которой является разрушить все еще существующие стереотипы в обществе о пожилых людях, предоставить им новые возможности внести свой вклад в развитие более открытого и крепкого общества.

  • Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė
  • Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė
  • Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė
  • Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė
  • Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė
  • Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

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