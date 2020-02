SAM prašo avialinijų rinkti informaciją apie keleivius, atvykstančius iš šiaurės Italijos

Pajutus į gripą panašius simptomus, tokie žmonės nedelsiant turėtų skambinti bendruoju pagalbos tarnybų telefonu 112, pažymi ministerija.

Be to, visų keliautojų, per pastarąsias dvi savaites buvusių Kinijoje ir minėtuose šiaurės Italijos regionuose prašoma registruotis užpildant NVSC interneto svetainėje pateikiamą anketą bei dvi savaites vengti artimų socialinių kontaktų.

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, COVID-19 protrūkis nusinešė daugiau kaip 2,7 tūkst. žmonių gyvybių. Naujuoju koronavirusu beveik 40-yje šalių užsikrėtė daugiau kaip 81 tūkst. žmonių, didžioji jų dalis išlieka Kinijoje. Lietuvoje iki šiol nėra patvirtintas nė vienas koronaviruso atvejis.