Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря

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Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. В этом году она пройдет в формате видеоконференции, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.

«29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента РФ начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что формат мероприятия на этот раз изменен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Планируется, что глава государства выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Журналисты будут работать в зале Центра международной торговли.