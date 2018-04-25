Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 17 декабря

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 17 декабря. В этом году она пройдет в формате видеоконференции, сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
«29 ноября в 12:00 Управление пресс-службы и информации президента РФ начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что формат мероприятия на этот раз изменен в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Планируется, что глава государства выйдет на видеосвязь из резиденции в Ново-Огарево. Журналисты будут работать в зале Центра международной торговли.
Журналисты региональных СМИ смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа. Для связи с Москвой в каждом округе будут организованы специальные площадки. Количество участников будет ограничено с учетом требований Роспотребнадзора.
Аккредитация на пресс-конференцию проводится только на сайте www.kremlin.ru (президент.рф) в рамках квоты: один корреспондент от редакции печатного или онлайн-издания, один фотокорреспондент, одна съемочная группа от телевизионного СМИ. Заявки принимаются от представителей российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ.
Площадки для участия в пресс-конференции будут организованы в Москве, Туле, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке. Дата окончания подачи заявок на аккредитацию — 2 декабря 2020 года. Список аккредитованных журналистов и точные адреса площадок будут опубликованы 11 декабря на сайте www.kremlin.ru (президент.рф).