Facebook начнет собирать данные о местоположении пользователей для борьбы с пандемией коронавируса

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Соцсеть Facebook на этой неделе начнет собирать данные о перемещении пользователей в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщается в блоге компании.

В публикации поясняется, что сведения о местоположении пользователей, находящихся на территории США, будут передаваться исследователям в обезличенном виде. Эти данные должны помочь оценить вероятность распространения вируса в том или ином регионе. Так, данные о пользователях позволят рассчитать, с какой вероятностью люди в одном районе вступят в контакт друг с другом, определить, где люди находятся чаще всего и какие места они посещают, а также составить индекс социальной связанности между районами и прогнозировать вероятность распространения вируса, пишет TJ .

На основе полученной информации можно будет следить за тем, насколько серьезно жители США относятся к рекомендациям властей не покидать дома без крайней необходимости, передает ТАСС.

Как написал на своей странице основатель и глава Facebook Марк Цукерберг, в ближайшее время соцсеть может начать использование системы отслеживания и за пределами США.

По последним данным, в мире зарегистрировано почти 1,35 млн случаев заболевания коронавирусом нового типа. Лидерами по количеству выявленных случаев являются США (368 тыс. случаев), Испания (более 136,6 тыс. случаев) и Италия (132,5 тыс. случаев). Всего от коронавируса умерло 74,8 тыс. человек, а излечилось 285 тыс. пациентов.