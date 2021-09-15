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Фальшивые данные показали присутствие военных кораблей РФ в территориальных водах Литвы

Фото pixabay.com

Сфальсифицированные данные информационной платформы о передвижении судов MarrineTraffic показывали присутствие российских военных кораблей в территориальных водах Литвы, сообщает новостной портал delfi.lt.

Как утверждает портал, MarrineTraffic показывала, что во вторник вечером из Калининградской области вышла большая группа российских военных судов, а в среду утром несколько из них оказалось в территориальных водах Литвы вблизи Клайпеды. 

И все же, как сообщает портал, это был обман, данные были сфальсифицированы. 

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MarrineTraffic пользуется данными Автоматической системы идентификации, которые, как утверждает delfi.lt, были сфальсифицированы с использованием фиктивных сигналов.  

Офицер по связям с общественностью Штаба обороны Вооруженных сил Литвы, майор Андрюс Дилда сказал порталу, что эта фальсификация сигнала может быть одним из «моментов электронной борьбы», и это можно связывать с учениями «Запад-2021». 

Как отмечает портал, похожий инцидент был зафиксирован и 12 сентября, когда был сфальсифицирован сигнал, что российские военные корабли якобы приближаются к польскому порту Гданьск. 

Фальшивые данные показали присутствие военных кораблей РФ в территориальных водах Литвы

  1. Ostap :

    Так сами и сфальсифицировали,
    чтобы потом на всех углах визжать о русской угрозе.

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