Фальшивые данные показали присутствие военных кораблей РФ в территориальных водах Литвы

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Сфальсифицированные данные информационной платформы о передвижении судов MarrineTraffic показывали присутствие российских военных кораблей в территориальных водах Литвы, сообщает новостной портал delfi.lt.

Как утверждает портал, MarrineTraffic показывала, что во вторник вечером из Калининградской области вышла большая группа российских военных судов, а в среду утром несколько из них оказалось в территориальных водах Литвы вблизи Клайпеды.

И все же, как сообщает портал, это был обман, данные были сфальсифицированы.