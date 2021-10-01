Фальшивый «юбилей»

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Сотрудники полиции в Шяуляй нашли в гараже жителя Шяуляй 155 бутылок суррогатного алкоголя, сообщает пресс-служба ведомства.

Полицейские получили сообщение о том, что 54-летний местный житель может незаконно владеть неденатурированным или денатурированным этиловым спиртом и его растворами.

Мужчина, узнав, что правоохранители планируют провести обыск, сам отвел их в гараж, где стояли ящики с бутылками суррогатного алкоголя. При этом на этикетках указывалось, что это водка и виски, хотя литовских акцизных марок на них не было. Все бутылки изъяли на экспертизу, теперь специалисты должны определить их происхождение.

По словам мужчины, весь алкоголь был предназначен для юбилея – якобы празднования 50-летия.

Как иронизирует пресс-служба полиции, визит правоохранителей, видимо, настолько озадачил мужчину, что он забыл, что ему уже 54 года, а празднование очередного юбилея 55-летия будет лишь в декабре. Таким образом, чиновники, вероятно, спасли от проблем со здоровьем гостей жителя Шяуляй, который собирался угостить суррогатом, замаскированным под известные торговые марки.

Хотя пару лет назад годовщины не предвиделось, сотрудники полиции, осмотрев машину этого же человека, также обнаружили большое количество алкоголя, не отмеченного специальными знаками — штампами в установленном законодательством порядке. Тогда была изъята 261 литровая бутылка водки. Также был изъят автомобиль «Citroen C5», на котором мужчина перевозил водку. Суд наложил штраф в размере 5200 евро за провоз подакцизных товаров с нарушением установленного порядка и конфисковал предмет, являвшийся орудием административного правонарушения, — автомобиль.

На этот раз житель Шяуляй вряд ли отделается штрафом, так как против него возбуждено уголовное дело, а Уголовный кодекс предусматривает штраф или лишение свободы на срок до пяти лет за хранение неденатурированного или денатурированного этилового спирта и его разведенных веществ.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ