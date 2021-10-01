Наркомания среди молодежи

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В Литве задержали двух молодых людей, которые подозреваются в незаконном хранении наркотических веществ с намерением их распространения, сообщает полиция Клайпеды.

Досудебное расследование было начато после того, как появилась информация, что наркотики распространяет 22-летний житель Клайпедского района. Молодой человек известен правоохранителям еще с 2019 года.

Во время расследования выяснилось, что в марте этого года он продал 23 грамма психотропного вещества – амфетамина.

В июле этого года подозреваемый был задержан вместе с безработной 18-летней сожительницей, которая, возможно, причастна к преступлению. Кроме того, молодой человек разыскивался за уклонение от обязательной военной службы.

При обыске в доме подозреваемого было обнаружено более 330 граммов амфетамина, каннабиса и четыре пакета со следами наркотических и психотропных веществ. Подозреваемые были заключены под стражу, а затем отпущены под подписку о невыезде. У молодого человека забрали документы.

Правонарушителям грозит лишение свободы сроком от двух до восьми лет, если будет доказано, что они занимались распространением и хранением наркотических веществ в малых количествах. Если речь идет о больших количествах, то молодым людям грозит от восьми до десяти лет лишения свободы.

Хотя появление новых наркотических и психотропных веществ стабилизируется, однако эксперты и врачи обеспокоены их доступностью среди молодежи.

В Литве пятая часть школьников пробовала наркотики как минимум один-два раза, таковы данные Департамента по контролю над наркотиками, табаком и алкоголем. По данным исследований, четыре процента школьников попадают в категорию потребителей повышенного риска. На рынке самые распространенные синтетические каннабиноиды и катиноны, их и выбирают молодые люди.

Вызывает беспокойство и то, что не только в Европе, но и в Литве появляются поддельные лекарства, такие, как таблетки, которые содержат новое опасное психоактивное вещество. Использование таких поддельных лекарств представляет реальную угрозу здоровью и даже жизни человека.

Исследование показывает, что 19 процентов опрошенных школьников не менее одного-двух раз пробовали какие-то наркотики. Самым популярным наркотиком остается каннабис, другие употребляемые запрещенные вещества – ЛСД, галлюциногены, экстази, кокаин.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ