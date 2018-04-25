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Федерации футбола и баскетбола Литвы понимают будущие ограничения по зрителям

Nuotrauka pixabay.com

Руководители Федераций футбола и баскетбола Литвы заявили, что понимают будущие ограничения по количеству зрителей и утверждают, что самое важное – это безопасность игроков и зрителей во время соревнований.

Гендиректор Литовской федерации баскетбола (ЛФБ) Миндаугас Шпокас сказал, что предлагаемые правительством решения являются логичными и понятными.

«Правительство принимает такие решения, которые защитят людей, здесь все логично и понятно», – сказал BNS М. Шпокас.

Он отметил, что баскетбольные клубы сейчас несут убытки из-за пандемии коронавируса, они будут и при игре без зрителей, но важнее всего безопасность. 

Если в  среду правительство одобрит ограничения на мероприятия, без зрителей пройдут последние соревнования этого сезона в Литовской баскетбольной Лиге A.

Гендиректор Литовской федерации футбола (ЛФФ) Эдгарас Станкявичюс сказал BNS, что матч без зрителей между вильнюсским «Жальгирисом» и мариямпольской «Судувой» означает большие убытки.  

«Это финальные соревнования, которые все определят. За титул чемпиона борются две наиболее способные команды, поэтому хотелось, чтобы болельщики как одной, так и другой могли наблюдать за матчем», – сказал BNS Э. Станкявичюс.

Все же, он понимает нынешнюю ситуацию с коронавирусом и ее влияние на спорт. 

«Мы понимаем всю ситуацию реально, насколько она неблагоприятна сегодня. Как говорится, это кривая, поднимающаяся вверх»,  – сказал один из руководителей ЛФФ.

В связи с рекордным числом новых случаев коронавируса в последние сутки в Литве Кабмин в среду рассмотрит ужесточение мер на спортивных соревнованиях. 

Решением правительства профессиональные спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Этот запрет может вступить в силу с пятницы. 

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