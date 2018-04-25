Сильные землетрясения в Греции и Турции. В ЕС заявили о готовности помочь

Фото pixabay.com

Евросоюз готов помочь Греции и Турции, у берегов которых произошло сильное землетрясение. Об этом в пятницу в Twitter сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС.

«Внимательно следим за последствиями сильного землетрясения, которое произошло в Эгейском море у берегов Греции и Турции. Мои мысли обращены к тем, кого это затронуло. ЕС готов оказать поддержку», — написал он.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в пятницу в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению не менее 20 домов в турецком Измире, разрушения есть и в греческом городе Неон-Карловаси. Спасатели разбирают завалы, под которыми могут быть люди.

Турецкая сторона сообщает о четырех погибших и порядка 200 раненых.