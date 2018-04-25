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Ж. Вайчюнас предлагает снизить затраты на содержание Терминала СПГ

Фото BFL/Альгирдаса Кубайтиса

Министр энергетики предложит правительству Литвы заметно снизить затраты на содержание Терминала сжиженного прирдного газа (ТСПГ) — если сейм и правительство одобрят, то приходящиеся на потребителей затраты на поддержание минимальной деятельности терминала снизятся примерно с 25 млн евро в этом году до 6,5-7 млн евро в 2021 году.

Это означает, что большая часть нынешних расходов из-за исключительного дорогого газа концерна Equinor будет переложена на государственную Ignitis grupe.

Жигимантас Вайчюнас говорит, что в таком случае с января следующего года на несколько процентов подешевеет газ для всех потребителей. 

Министр предложит правительству снизить количество покупаемого дочерним предприятием Ignitis группы Ignitis grupe обязательного объема СПГ с четырех до двух в год. Согласно договору сроком на 10 лет, эти грузы приобретаются у норвежского концерна Equinor (бывший Statoil) по цене, значительно превосходящей рыночную. 

Кроме того, сейму будет предложено внести изменения в закон о ТСПГ и компенсировать Ignitis за оставшиеся два груза газа 10% разницы в цене на газ Equinor и покупаемого на рынке газа. Сейчас потребители газа компенсируют всю разницу за четыре груза — в этом году сумма составит примерно 25 млн евро, а в следующем году должна возрасти, согласно прогнозам, до 35 млн евро. 

По словам министра, прогнозируется, что затраты на поставки газа в 2021 году, после принятия необходимых решений, составят всего 6,5-7 млн евро. 

«Другая часть будет зависеть от возможностей Ignitis и Equinor пересмотреть контракт или искать другие решения», — сказал Ж. Вайчюнас. 

По его словам, затраты на содержание судна-газохранилища Independence ТСПГ в следующем году снизятся примерно на 3,6 млн евро до 29 млн евро. 

В соответствии с подписанным еще в 2014 году и впоследствии обновленным договором с Equinor Литва обязалась в течение 10 лет покупать минимальный необходимый для поддержания деятельности ТСПГ объем СПГ — по четыре больших судна с газом в год. 

Ж. Вайчюнас на прошлой неделе сказал BNS, что договор негибкий. По словам министра, он в прошлом году просил правительство Норвегии содействовать в изменении договора, однако ответа не получил. 

В последние годы в связи с заметным подешевением СПГ на мировом рынке газ Equinor стал дороже. В соответствии с моделью мощностей терминала, Ignitis продает газ участникам рынка по средней рыночной цене, а разница между рыночной ценой и ценой на газ Equinor компенсируется из составляющей терминала, которую платят все потребители газа. 

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