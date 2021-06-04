Фейковый сайт

Документ доступен для людей, которые были вакцинированы от коронавируса, переболели или получили отрицательный результат теста на COVID-19. На данный момент отрицательный результат теста на коронавирус действителен в течение 24 часов.

Получить и проверить паспорт возможностей можно на сайте gpasas.lt.

Центр регистров предупредил жителей Литвы о фейковом сайте паспорта возможностей.

«В интернете начал распространяться фальшивый, зеркальный веб-сайт паспорта возможностей. Его адрес отличается от оригинала всего на одну букву – доменный адрес не *.LT, а *.IT.», – говорится в сообщении в Facebook. Отмечается, что поддельный сайт содержит неточную и вводящую в заблуждение информацию.

Жителей призвали использовать правильный сайт gpasas.lt, чтобы их данные были под защитой.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ