Фейковый сайт

В Литве с начала ноября действует второй карантин. Правительство постепенно снимает или смягчает ограничения.
Для активизации социальной жизни в Литве, как мы уже сообщали, введен паспорт возможностей. Он позволяет посещать заведения общественного питания, участвовать в крупных мероприятиях, останавливаться в заведениях размещения лицам из разных домохозяйств и пользоваться другими услугами.
Документ доступен для людей, которые были вакцинированы от коронавируса, переболели или получили отрицательный результат теста на COVID-19. На данный момент отрицательный результат теста на коронавирус действителен в течение 24 часов.
Получить и проверить паспорт возможностей можно на сайте gpasas.lt.
Центр регистров предупредил жителей Литвы о фейковом сайте паспорта возможностей.
«В интернете начал распространяться фальшивый, зеркальный веб-сайт паспорта возможностей. Его адрес отличается от оригинала всего на одну букву – доменный адрес не *.LT, а *.IT.», – говорится в сообщении в Facebook. Отмечается, что поддельный сайт содержит неточную и вводящую в заблуждение информацию.
Жителей призвали использовать правильный сайт gpasas.lt, чтобы их данные были под защитой.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ