Мир полон гениев

Стартующую в этом году программу по театральному искусству и актерской игре вместе с преподавателями университета готовила и руководитель Русского драматического театра Литвы (РДТЛ) Ольга Полевикова. Она уверена, что изменившаяся реальность жизни требует абсолютно нового, более либерального взгляда на обучение. Она рада, что дипломанты Европейского гуманитарного университета смогут пополнить труппу и Русского драматического театра Литвы.

Руководить студентами будут сильные кураторы, руководители курса, которые готовы взращивать и формировать яркие личности, а занятия и лекции связывать с потребностями современного театра. «Философия университета придерживается модернистского направления: превращая знание в процесс, находить ему физическое выражение и получать немедленный результат. Мы хотим, чтобы обучение объединило теорию и практику, а наши студенты за время учебы в университете попробовали на себе все смежные, окружающие актеров профессии: и драматурга, и режиссера», – говорит Ольга Полевикова.

Новая университетская программа обучения будет проходить на русском и английском языках, лекции также можно будет слушать на белорусском языке. Один из преподавателей новой программы – главный режиссер Русского драматического театра Литвы Владимир Гурфинкель. Он родился в Украине, работал в разных театрах Украины и России, руководил творческими лабораториями в Италии, Монголии, Вьетнаме, Болгарии, Франции, США. Этой осенью режиссер встретит студентов в Вильнюсе, в Европейском гуманитарном университете, где впервые будет набираться целых два курса «Театральное искусство и актерская игра».

– Недавно в Русском драматическом театре Литвы прошла премьера вашего спектакля «Воля». Вы уже успели отдохнуть после выпуска спектакля? – спросили мы режиссера, педагога В. Гурфинкеля.

– Победа или поражение – не нам решать (напевает). В мире множество мест, где люди отдыхают, – под камнем, под деревом, под землей. Все мы там будем, тогда и отдохнем. Пока что в моей жизни и работе существуют только определенные практики и ритуалы, которые помогают мне преодолеть чувство пика. Например, в вечер премьеры я всегда читаю коллегам новую пьесу, которая станет будущим спектаклем. Занавес опускается, мы собираемся в комнате и читаем. В день после премьеры обязательно надо загрузить себя работой. Я из тех людей, которые понимают, что жизнь коротка и необходимо использовать каждый случай, каждое мгновение.

– Вы уже подготовили множество актеров, многие из которых получили высшие театральные награды. Если бы вы хотели нарисовать портрет актера, то какие краски выбрали бы для этого?

– В XVIII веке актер должен был уметь идеально имитировать внешнюю форму. В конце XIX – начале XX веков он все постигал чувствами. С середины XX века от актера требовалось интеллектуальное понимание мира. Сегодня мы находимся в сложном времени, когда актер становится носителем темы. Мне, кстати, это очень нравится. Когда художника Сальвадора Дали спросили, что для него важнее в искусстве – как или о чем, то он ответил, что в искусстве для него важнее – кто. Это КТО зависит от масштаба личности и от того, насколько актер инфицирован идеей, которой его заразили литература и режиссер. Актер должен стремиться быть выразителем всех мировых идей, в один день он – Будда, в другой – Мухаммед, а в третий – Христос. Актер одновременно должен быть социально мыслящим гражданином и пустым сосудом, в который можно влить любую жидкость. Вопрос кто – очень серьезный. Артист должен быть виден и слышен, обладать технологиями, прекрасной речью и воспитанным телом. Конечно, кому-то нужен актер, который плохо поет, а кому-то – который шепелявит, у него даже может появиться несколько поклонников, которые будут боготворить его, но пусть все они будут правы у себя на кухне.

Быть личностью и одновременно частью коллектива театра – это нелегкая задача. Если актер не умеет справляться со своими амбициями, а личное для него важнее коллективного, то он не сможет работать в театре. Театр – это место, где приходится переступать границы, добровольно принимать диктатуру и безоговорочно верить в того, кто берет на себя обязанность заботиться о твоей художественной судьбе. В театре очень редко заключается брак по любви, но из таких браков рождаются прекрасные семьи – спектакли.

– Это – мудрость, кажется, что за вас говорят ваши года и ваш жизненный опыт…

– Я с вами не согласен! У меня нет вчерашнего дня, опыт – это ум дураков. Наше дело – предчувствовать будущее. Чем больше у человека опыта, тем больше ему нужно обращать на него внимание и отказываться от него. Начав копить знания в 17-18 лет, рано или поздно наступает момент, когда ты постоянно хочешь эти знания уничтожить. Творческому человеку важно забыть, что было вчера, если он хочет достигнуть успеха сегодня.

– Тогда я попробую спросить по-другому: что вы думали об актерах, когда вам было 17?

– Для меня актер всегда был не обладателем очаровательной улыбки, хотя и это тоже не помешает, и не обладателем буйного темперамента. Это человек, который попадает в какие-то ситуации, в которые не попадаю я. Это человек, который меня убеждает, что кроме моей правды есть еще и другая – такая же равноправная правда. Сегодня я знаю, что у актеров есть умение расширять в других людях границы познания, распространять лечебные силы театра. Ведь если в зале смеется один, то обязательно засмеется и другой, если кто-то достал платочек вытереть слезы, то и рядом сидящий достанет из кармана платочек. Это важное чувство общности и неодиночества.

Вы заметили, что после хорошего спектакля люди из зала уходят медленно, как-то невольно прижимаясь друг к другу? Они даже в гардеробе одеваются в пять раз дольше, чем раздевались перед спектаклем. Как творцам в театре породить это единство эмоций? Это волшебное, объединяющее чувство? Актер может это сделать. Основное потрясение от профессии актера состоит в том, что у него есть возможность прожить множество разных жизней, пропустить через себя, почувствовать. Не поэтому ли художники так толерантны? Как я могу тебя винить, если я играю тебя на сцене? И наоборот – я должен тебя оправдать, объяснить мотивы твоих поступков. Жизненная философия и нравственность артиста – это две разные вещи. Поэтому своим студентам я цитирую Библию, хотя сам я человек Торы: «Если ты пришел, брось всех и иди за Мною». Иногда достаточно полугода, чтобы они поняли, насколько далеко они ушли вперед.

– Для большинства молодых людей профессия актера кажется работой мечты, которая сделает из них звезд. Каких студентов ждете вы?

– Мне нужны люди, которые не хотят просто так прожить свою жизнь. Всё. Больше мне ничего не интересно: тела воспитаем, содержанием наполним, эмоции проявим и дадим возможность их развить. Мне кажется, что возможность ежеминутно проживать все новые жизни – это огромное счастье.

– Вы сказали, что мы переживаем трудные времена, когда не хватает личностей. Откуда их взять?

– Никто не знает. Личность получить, приобрести нельзя, ее можно увидеть, заметить, открыть. Я уверен, что в мире много гениев, только мы должны позволить им развиваться, а не просить, чтобы они взяли карандаш не левой, а правой рукой и вместо кружочков рисовали штрихами. Не надо фильтровать их нашими линейками, пусть они делают то, что хотят, до тех пор, пока это не опасно для них самих, а потом мы увидим, что из этого выкристаллизовалось…

Инф. РДТЛ