Фермеров будут поощрять уменьшать загрязнение окружающей среды — еврокомиссар

Чтобы снизить уровень загрязнения Балтийского моря, Евросоюз (ЕС) будет финансово поощрять фермеров применять более щадящие для окружающей среды технологии и методы ведения хозяйства, говорит еврокомиссар по вопросам окружающей среды.

По словам Виргиниюса Синкявичюса, помощь может быть выделена из Сельскохозяйственного фонда и бюджета новой финансовой перспективы ЕС, однако говорить о конкретных суммах преждевременно.

«Очень важно помочь фермерам перейти к более «чистым», устойчивым решениям. В этом нам поможет Сельскохозяйственный фонд и, конечно, новая перспектива, 30% средств которой намечается (выделить — ред.) на борьбу с климатическими изменениями», — сказал BNS в понедельник В. Синкявичюс после того, как министры региона Балтийского моря подписали декларацию, в которой страны обязались снижать загрязнение Балтики.

«Остановить изменение климата мы не можем без здоровых экосистем, особенно если говорить о морях и океанах, которые поглощают огромные количества CO2», – добавил он.

По словам В. Синкявичюса, в декларации выделены три основные проблемы: эвтрофикация — попадание минеральных или пищевых веществ, преимущественно удобрений, в Балтийское море, нестабильный лов рыбы и попадание мусора в моря.

Еврокомиссар сказал, что из-за эвтрофикации, которая нарушает баланс экосистемы Балтики, исчезают некоторые виды рыбы.

Декларацию подписали министры окружающей среды, сельского хозяйства и рыбного хозяйства восьми стран-членов ЕС региона Балтийского моря — Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции.