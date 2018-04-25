27 ноября — день памяти апостола Филиппа. Он был одним из 12 учеников Спасителя. После Вознесения Господня апостол Филипп проповедовал слово Божие в Иудее, Греции, Сирии, Малой Азии. В городе Иераполе Фригийском он посрамил жрецов языческого храма, посвященного змеям, и был за это распят на кресте, приняв кончину подобно своему Божественному учителю.

По легенде, после того как апостола распяли на кресте, остальные апостолы наложили на себя 6-недельный пост, молясь о его душе. Так и возник Филипповский пост, который, ввиду того, что заканчивается в канун Рождества Христова, носит еще и название Рождественского. На Руси этот пост называли «холодным», ведь выпадал он на морозное время года.

День Святого Филиппа является днем заговенья (подготовки к посту), то есть православные в этот день последний раз перед постом позволяют себе употреблять скоромную пищу. По этому поводу накрывается богатый стол.

На Руси отмечали Филиппов день щедро и широко. Во многих селеньях на осенний мясоед устраивали настоящие пиры. 27 ноября отыгрывали последние свадьбы. Пары, не повенчавшиеся до Филипповок, ждали нового мясоеда. В пост на Руси свадьбы играть было запрещено. В этот день чествовали домового. Ему выносили закуску, чтобы он лучше охранял домашнюю скотину в зимнее время года.

Как и всегда, в 2019 году Рождественский пост начнется 28 ноября и продлится до 6 января включительно, то есть сорок дней. По сравнению с Великим или Успенским постом «филиппки» – не такой уж строгий пост, ведь, за исключением среды и пятницы, а также – рождественского сочельника 6 января, верующим можно вкушать рыбу и морепродукты.

Хотя священники не устают объяснять: пост не диета, смысл поста не в аскетических упражнениях по укрощению плоти, воздержание только средство для того, чтобы подчинить свое телесное духовному, а главная цель – возвращение к Богу, воспитание в себе любви к ближнему, нам проще начинать свой пост, когда ограничения четко сформулированы.

Итак, существуют различные степени строгости соблюдения пищевого поста: монастырский устав (он тоже бывает разной степени строгости) и ограничения, накладываемые на себя мирянами по благословению священника.

Самое строгое воздержание: «сухоядение» (отказ от вареной пищи) по понедельникам, средам и пятницам, во вторник же и четверг к вареной пище разрешается вино и растительное масло. Употребление рыбы разрешается в субботу и воскресенье, а также в дни церковных праздников. В последнюю неделю Рождественского поста с 2 января по 6 января рыба запрещена даже в субботу и воскресенье. Самый строгий пост 6 января, в Рождественский сочельник, когда позволяется есть только «сочиво» – блюдо из зерен пшеницы, да и то только «после первой звезды».

Монастырский устав трудно применим для работающих или нездоровых людей. Поэтому верующие, живущие обычной жизнью современного человека, накладывают на себя такие ограничения: в пищевом режиме отказываются от употребления мяса, сливочного масла, молока, сыра, сметаны, яиц, птицы, алкоголя, рыбу едят во все дни, кроме среды и пятницы. Послабления существуют для детей, беременных женщин, кормящих матерей, учащихся, людей, много и интенсивно работающих. Но без участия в богослужении пост — всего лишь упражнения гастрономического толка.

Приняв решение соблюдать пост, важно понимать, что смысл поста не в самом ограничении пищи и не в отказе от плотских удовольствий – все это только средство для главного: возвращения нас из круговерти повседневной жизни к нашему Творцу – к Богу. Поэтому в пост так важна молитва (без нее все бессмысленно), так необходимо покаянное чувство, осознание своей немощности, проявления любви и понимания к ближним, помощь нуждающимся, добрые дела.

Подготовлено по сообщениям СМИ