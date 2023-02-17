Фильм ужасов «Освящение» раскроет мрачные тайны монастыря

Леденящий кровь триллер ужасов «Освящение» выходит на экраны 24 февраля. В наполненном религиозными проклятиями фильме главные роли исполнили: звезда «Голодных игр» Джена Мэлоун и Дэнни Хьюстон, известный по фильмам «Авиатор» Мартина Скорсезе, «Сыны человека» Альфонсо Куарона и «21 грамм» Алехандро Иньярриту.

Грейс отправляется в далекий монастырь «Св.Спасителя», находящийся в Шотландских горах. Молодая врач потрясена внезапной и загадочной смертью своего брата-священника. Хорошо зная близкого человека, Грейс убеждена, что могло произойти что угодно, кроме самоубийства. Отказавшись верить в эту версию смерти, девушка при помощи отца Ромеро (Дэнни Хьюстон) пытается выяснить загадочные обстоятельства данного события. В поисках правды Грейс обнаруживает, что стены многовекового шотландского монастыря скрывают кровавые тайны, которые кто-то очень тщательно охраняет.

Как бы она ни старалась найти виновных, Грейс сталкивается с новыми, тревожными и странными знаками. Она чувствует себя заложницей холодных стен монастыря, а демоны, скрывающиеся в их тени, не дают ей вырваться. Исследуя гробницы монастыря, близлежащие дикие скалы и терзаемые ветрами пляжи, к Грейс приходят ужасающие видения. Таинственное место пробуждает детские воспоминания о планах ее отца наказать всю семью за то зло, которое воплотилось в Грейс. По мере того, как начинает раскрываться истинная природа Грейс и обстоятельства смерти ее брата, монастырь объединяется против надвигающейся зловещей правды…

Жуткое, запятнанное не только кровью святых, «Освящение» понравится всем, кто обожает такие культовые фильмы ужасов как «Экзорцизм», «Ребенок Розмари» и другие.

Информация GPĮ