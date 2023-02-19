Блинкен провел напряженные переговоры с главой МИД Китая

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ваном И. Встреча состоялась в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, на которой присутствуют представители множества государств.

Двумя основными вопросами, поднятыми американской стороной, стали миссия китайского разведывательного аэростата, который недавно пересек всю территорию США, а также возможность китайской военной помощи России.

Незадолго до встречи Ван И, выступая на конференции, обвинил США в развязывании истерии вокруг аэростата. Китайская сторона настаивает, что речь идет о метеорологическом зонде, сбившемся с пути.

Однако Блинкен признал, что США крайне обеспокоены перспективой поставок России китайских вооружений. В Государственном департаменте заявляют, что Китай пытается усидеть на двух стульях, одновременно выражая готовность стать посредником и предпринимая конкретные меры для поддержки России. Блинкен предупредил, что это будет иметь для Ирана серьезные последствия.