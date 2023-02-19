Заморим червячка?!

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Раньше в ЕС было официально разрешено добавлять в пищу желтых мучных червей и саранчу перелетную. Теперь к ним добавились сверчки домовые и черви буффало. Об этом рассказывает Rus.Lsm.lv.

Во многих странах Азии названные насекомые — традиционный элемент местной кухни, отметил глава Латвийской ассоциации диетологов Андис Бреманис. При этом добавил он, беспозвоночные могут стать альтернативным источником белка для европейцев, а также помочь избежать мирового продовольственного кризиса.

«Население в мире растет по дням, по часам, по минутам, и однажды встанет вопрос, как его прокормить. Беспозвоночные — одно из решений, как получить белок дешевле, чем при выращивании мясных пород домашнего скота или птицы. Так что это один из способов, как улучшить питательную ценность того или иного продукта», — сказал специалист.

Сверчков и червей буффало, одобренных Еврокомиссией и Европейским агентством по безопасности пищевых продуктов, можно будет использовать в замороженном, пастообразном, сушеном и порошкообразном виде для производства продуктов питания.

Андис Бреманис опроверг предположения, высказанные в социальных сетях о том, что у европейцев, возможно, нет «специального фермента» для расщепления белка из насекомых.

По мнению специалиста по питания Государственного научного института BIOR Инесе Сиксны, скорее всего, эти беспозвоночные будут использоваться для производства хлопьев, протеиновых батончиков, заменителей мяса, а также выпечки и других мучных изделий.

«Конечно, если вы пойдете в ресторан и закажете кусок мяса, там не будет таких добавок, — заверила она. — Но вообще, если мы говорим об использовании насекомых в пищу, то обычно их используют в протеиновые батончики, как добавки к хлебу или в разные продукты, где нужно повысить содержание и качество белка».

Как можно узнать, если в продуктах питания, насекомые? Все очень просто: читайте список ингредиентов. Если в составе есть беспозвоночные, на упаковке должно быть указано их название на латинском языке. Например, «мелко молотые Alphitobius diaperinus» (черви буффало).

Также обязательно на упаковке продукта должна быть информация о наличии аллергенов. Потому что у людей, страдающих от аллергии на пылевых клещей или ракообразных, могут появиться аллергические реакции на насекомых.

Разведение насекомых требует меньше ресурсов, чем классическое животноводство, и меньше влияет на климат.