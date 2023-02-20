Подешевевший газ позволит Европе избежать рецессии

Фото finmin.lrv.lt

Падение цены газа почти в семь раз с августовского пика, замедление инфляции, финансовая помощь правительств и потребительские расходы, сохраняющиеся благодаря этому на достаточно высоком уровне, обеспечат европейским странам более высокие темпы экономического роста, чем считалось еще недавно. В результате Евросоюз (в который входят 27 стран) и еврозона (20 стран) избегнут сокращения ВВП в течение двух кварталов подряд, что считается технической рецессией.

Еще в ноябре Еврокомиссия считала ее возможной, а по итогам всего 2023 г. ожидала роста всего на 0,3%. В обновленном прогнозе ЕК речь идет уже о росте до 0,9% для еврозоны и до 0,8% – для всего Евросоюза. В прошлом году рост в обоих случаях составил 3,5%.

В ЕС экономический спад ожидается лишь в одной стране – Швеции (в основном из-за падения на рынке жилья). Но и там ситуация улучшается. Это стало еще одним свидетельством того, что охвативший в прошлом году Европу энергетический кризис постепенно проходит – по крайней мере, эта зима заканчивается без потрясений.

Еврокомиссия пишет в отчете: «Почти через год после того, как Россия начала захватническую войну против Украины, экономика ЕС находится в лучшем положении, чем ожидалось еще осенью. Пик инфляции, похоже, пройден, и благоприятное развитие событий на рынках энергоресурсов указывает на ее дальнейшее сильное замедление».

Рост потребительских цен в ЕС, по новому прогнозу Еврокомиссии, составит в этом году 6,4% против 9,2% в 2022 г., а в еврозоне – 5,6% против 8,4%.

Европейские хранилища сейчас заполнены на 66,5%, по данным Gas Infrastructure Europe, это гораздо выше показателей последних 10 лет. Помогла и необычно теплая погода: 2023 г. стал для января третьим самым жарким в истории наблюдений, по данным Службы изменения климата программы «Коперник». В результате к концу отопительного сезона (заканчивается в марте) в хранилищах будет около 59% газа – вдвое больше, чем год назад, ожидает Morgan Stanley. Он снизил прогноз цены на III квартал, когда идет наиболее активная закачка газа в хранилища, до 48 евро/МВт ч ($539 за 1000 кубометров); месяц назад банк ждал 64 евро.