Финансовый контроль

«В настоящее время в Литве действуют 788 операторов виртуальной валюты, и быстрый рост их числа в Литве привел к значительному увеличению количества сообщений о подозрительных транзакциях. Должностные лица СРФП тщательно оценивают информацию, предоставленную компаниями в этом секторе, половина представленных извещений была дополнительно проанализирована», — отмечает директор СРФП Роландас Кишкис. Он обещает, что внимание службы к этой сфере будет пристальным.

За девять месяцев этого года число сообщений, полученных от коммерческих банков или их филиалов, увеличилось почти в 1,8 раза. Почти в 2,3 раза больше отчетов поступило от других уполномоченных законом субъектов — специализированных банков, автодилеров, кредитных союзов, нотариусов, чуть больше, чем за аналогичный период прошлого года, поступило отчетов от зарубежных подразделений финансовой разведки. СРФП также сообщила, что за указанный период в 2,3 раза увеличилось количество сообщений о заблокированных средствах на счетах. В этом году сумма заблокированных средств достигла более 131 млн евро — это в четыре раза больше, чем в прошлом году за тот же период.

Законы предусматривают, что финансовые учреждения и другие имеющие обязательства субъекты, установив, что их клиент проводит подозрительную денежную операцию или сделку, независимо от денежной операции или суммы операции, должны приостановить эту операцию или сделку. Исключения распространяются только на случаи, когда сделать это объективно невозможно в силу характера денежной операции, способа их совершения или иных обстоятельств. Учреждения обязаны сообщать СРФП о подозрительной транзакции в течение трех часов после остановки денежной транзакции.

Обналичивание похищенной криптовалюты

Два гражданина России осуждены в Литве за обналичивание в Вильнюсе криптовалюты, похищенной у другого гражданина России, сообщила на минувшей неделе Генеральная прокуратура.

Вильнюсский окружной суд признал этих жителей Калининградской области РФ виновными в легализации имущества, полученного преступным путем, и присудил каждому из них по 24,5 тыс. евро штрафа.

Оценив тот факт, что оба осужденных находились в заключении со дня ареста в феврале этого года за девять месяцев до вынесения приговора, и приравняв каждый день их заключения к 100 евро, суд констатировал, что оба иностранца отбыли свои сроки наказания.

Согласно материалам дела, в феврале этого года физические лица одной криптовалютной биржи, работающей в Вильнюсе, в общей сложности обналичили с виртуального кошелька более 29,8 тыс. евро — по 14,9 тыс. евро каждый.

Расследование было проведено после получения информации от сотрудников криптовалютной биржи о том, что двое граждан России обналичили деньги, которые могли быть получены преступным путем. Установлено, что средства, переведенные на виртуальный кошелек, на законных основаниях принадлежат пострадавшему лицу, проживающему в России.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ