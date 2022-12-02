Атаки мошенников

По словам специалиста по безопасности, важно отметить, что банк никогда не отправляет активные ссылки через SMS-сообщения, поэтому по таким ссылкам нельзя переходить. Это может быть попытка мошенников украсть важные данные или запустить вирус.

«Просьба ввести или продиктовать данные вашего интернет-банка или карты недопустима ни при каких обстоятельствах. Ни банк, ни какое-либо другое учреждение никогда не запрашивает такие данные по телефону или СМС», — подчеркивает Ж. Аугоне.

Представитель Swedbank советует, если вы все-таки переживаете после получения такого сообщения или звонка, вы можете позвонить по официальному номеру телефона банка и узнать о ситуации. Это будет лучшим решением, чем пойти на поводу у мошенника.

По данным Swedbank, за первые девять месяцев этого года в связи с мошенническими SMS-атаками было возбуждено почти 1500 дел. Это вдвое больше, чем за весь 2021 год. На тот момент общая сумма потерь населения после попадания на крючок подобных мошенников за девять месяцев текущего года достигает более 94 тысяч евро.

Пароли: главные в системе безопасности

Сегодня сложно встретить человека, которому бы не приходилось пользоваться паролями при работе с компьютерами или мобильными устройствами. Социальные сети, многочисленные сайты магазинов, сервисов и мероприятий просят зарегистрироваться, ввести имя, контактные данные и придумать пароль.

Конечно, хранение пароля в секрете очень важно, однако пароль также должен быть достаточно сложным, чтобы противостоять попыткам его подбора. Злоумышленник, который хочет похитить ваши данные, может воспользоваться программой автоматического подбора пароля, которая будет многократно пытаться зайти на сайт с вашим логином и различными паролями. Подбирать пароль можно, просто перебирая всевозможные комбинации символов, вводимых с клавиатуры. Существенно упростить задачу помогает словарь часто используемых паролей. Оказывается, многие люди (и даже специалисты по информационным технологиям) недостаточно оригинальны и не сговариваясь выбирают одни и те же пароли.

Специалисты компании NordPass проанализировали пароли, попавшие в общий доступ в результате утечек данных в 2022 году, и составили список 200 самых распространенных и одновременно ненадежных паролей. Десятка лидеров из года в год остается практически неизменной и состоит из простейших комбинаций, которые можно подобрать менее чем за секунду.

10 самых популярных в мире паролей в 2022 году выглядят так: password, 123456, 123456789, guest, qwerty, 12345678, 111111, 12345, col123456, 123123. По оценке NordPass, почти все эти пароли можно взломать менее чем за секунду, лишь на взлом col123456 понадобится 11 секунд. Специалисты объясняют это тем, что люди не хотят запоминать длинные и хитроумные комбинации, а также считают, что им нечего скрывать.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ