Подорожает холодная вода

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Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила новые расценки на услуги ЗАО «Вильняус вандянис» и АО «Клайпедос вандуо», они вступят в силу с января. Жителей Каунаса перемены ждут с февраля. По подсчетам ассоциации водоснабженцев Vandens jėga, в среднем цены на воду в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде поднимутся на 0,57–1,02 евро за куб. м с НДС.

С 1 января 2023 года клиенты «Вильняус вандянис» будут платить за холодную воду на 0,47 евро больше (без НДС), или на 0,57 евро больше (с НДС). Клиенты «Клайпедос вандуо» будут платить на 0,69 евро больше (с НДС). Согласно прогнозам, ЗАО «Кауно вандянис» поднимет цену на 1,02 евро с НДС за 1 куб. метр.