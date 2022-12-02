Подорожает холодная вода

Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) утвердила новые расценки на услуги ЗАО «Вильняус вандянис» и АО «Клайпедос вандуо», они вступят в силу с января. Жителей Каунаса перемены ждут с февраля. По подсчетам ассоциации водоснабженцев Vandens jėga, в среднем цены на воду в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде поднимутся на 0,57–1,02 евро за куб. м с НДС.
С 1 января 2023 года клиенты «Вильняус вандянис» будут платить за холодную воду на 0,47 евро больше (без НДС), или на 0,57 евро больше (с НДС). Клиенты «Клайпедос вандуо» будут платить на 0,69 евро больше (с НДС). Согласно прогнозам, ЗАО «Кауно вандянис» поднимет цену на 1,02 евро с НДС за 1 куб. метр.
О подорожании воды на 0,57 евро за 1 куб. м (с НДС) сообщила и сама компания «Вильняус вандянис». Жители многоквартирных домов будут платить не 1,20, а 1,67 евро без НДС (2,02 евро с НДС) за 1 куб. м, частных домов — не 1,18, а 1,65 евро без НДС (2,00 евро с НДС), компании – не 1,24, а 1,71 евро без НДС (2,07 евро с НДС). В среднем счет одного хозяйства вырастет на 1,88 евро без НДС в месяц (или 2,28 евро с НДС).
Причина подорожания воды — рост расходов компаний, связанный с повышением цен на электричество. «Вильняус вандянис» — крупнейшая компания Литвы, работающая в сфере водоуправления и поставляющая питьевую воду и услугу упорядочения стоков более чем 270 000 клиентов города Вильнюса, Вильнюсского, Швянченского о Шальчининкского районов. «Вильняус вандянис» поставляет только подземную воду из глубинных скважин, глубина которых достигает 40-245 метров. Предприятие поставляет около 89 000 куб. м воды и очищает более 107 000 куб. м сточных вод в сутки.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt