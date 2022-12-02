Столицу разделят на транспортные зоны

План действий по развитию общественного транспорта Вильнюса до 2024 года предусматривает увеличение количества экологичного транспорта и новых маршрутов, а также будет направлен на улучшение транспортной развязки. Об этом сообщает Susisiekimo paslaugos.
В планах Вильнюса до 2030 г. сделать так, чтобы количество поездок увеличилось на 36%. Все это позволит добиться того, чтобы через десять лет на улицы города выезжало на 24 тыс. автомобилей меньше.
Для достижения этих целей муниципалитет планирует в ближайшие два года создать 15 новых и отрегулировать 48 существующих маршрутов общественного транспорта, дополнительно оборудовать 9 км полос А (всего 86 км к 2030 году), закупить новые троллейбусы и автобусы.
В качестве одной из задач с целью привлечения новых и удержания существующих пассажиров муниципалитет предлагает модернизировать систему билетов и ввести более удобное ценообразование.
Как сообщает муниципальное предприятие Susisiekimo paslaugos, территория города будет разделена на три зоны в зависимости от плотности населения и организации общественного транспорта: центральная зона, где плотность населения и развитие инфраструктуры самые высокие; периферийная зона, где развитие и плотность населения ниже; и третья зона — окраина, которая находится за чертой города. В целом Вильнюс и Вильнюсский район будут разделены на три зоны: C (Центр), P (Пригород) и U (Окраина). Зона U будет включать в себя Вильнюсский район, а зона C — очень небольшую центральную часть Вильнюса.
Принцип, лежащий в основе введения зонирования, заключается в том, что центральная часть города перевозит наибольшие пассажиропотоки, т.е. более половины поездок, и удобнее и относительно дешевле организовать службу транспорта в центральной части, чем на периферии, где инфраструктуру необходимо строить и дороже содержать из-за больших расстояний между жилыми районами. Организация транспорта до районов города (Вильнюсский район, Тракайский район) — это еще бóльшие расстояния и дополнительные расходы на создание, содержание и организацию инфраструктуры, комментирует представитель предприятия Susisiekimo paslaugos.
Вильнюс предлагается разделить на зоны, а это значит, что билеты во вторую и третью зоны будут стоить дороже. Согласно такому предложению, во вторую зону буду входить многие районы Вильнюса, из которых до центра города сегодня можно добраться за 10-15 минут. Большинство районов Вильнюса попадут во вторую зону, которая будет называться «Зона Р». Зона P будет включать такие районы, как, например, Антакальнис или Пашилайчяй, откуда до центра города можно добраться на общественном транспорте за 10-15 минут.
В предложениях отмечается, что такое решение могло бы улучшить качество общественного транспорта в густонаселенной части города. Ценообразование будет зависеть от расстояния поездки, места проживания и качества обслуживания.
Новый план еще должны одобрить столичные власти. По плану зонирование может быть введено к 2024 году.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt