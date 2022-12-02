Столицу разделят на транспортные зоны

Для достижения этих целей муниципалитет планирует в ближайшие два года создать 15 новых и отрегулировать 48 существующих маршрутов общественного транспорта, дополнительно оборудовать 9 км полос А (всего 86 км к 2030 году), закупить новые троллейбусы и автобусы.

В качестве одной из задач с целью привлечения новых и удержания существующих пассажиров муниципалитет предлагает модернизировать систему билетов и ввести более удобное ценообразование.

Как сообщает муниципальное предприятие Susisiekimo paslaugos, территория города будет разделена на три зоны в зависимости от плотности населения и организации общественного транспорта: центральная зона, где плотность населения и развитие инфраструктуры самые высокие; периферийная зона, где развитие и плотность населения ниже; и третья зона — окраина, которая находится за чертой города. В целом Вильнюс и Вильнюсский район будут разделены на три зоны: C (Центр), P (Пригород) и U (Окраина). Зона U будет включать в себя Вильнюсский район, а зона C — очень небольшую центральную часть Вильнюса.

Принцип, лежащий в основе введения зонирования, заключается в том, что центральная часть города перевозит наибольшие пассажиропотоки, т.е. более половины поездок, и удобнее и относительно дешевле организовать службу транспорта в центральной части, чем на периферии, где инфраструктуру необходимо строить и дороже содержать из-за больших расстояний между жилыми районами. Организация транспорта до районов города (Вильнюсский район, Тракайский район) — это еще бóльшие расстояния и дополнительные расходы на создание, содержание и организацию инфраструктуры, комментирует представитель предприятия Susisiekimo paslaugos.

Вильнюс предлагается разделить на зоны, а это значит, что билеты во вторую и третью зоны будут стоить дороже. Согласно такому предложению, во вторую зону буду входить многие районы Вильнюса, из которых до центра города сегодня можно добраться за 10-15 минут. Большинство районов Вильнюса попадут во вторую зону, которая будет называться «Зона Р». Зона P будет включать такие районы, как, например, Антакальнис или Пашилайчяй, откуда до центра города можно добраться на общественном транспорте за 10-15 минут.

В предложениях отмечается, что такое решение могло бы улучшить качество общественного транспорта в густонаселенной части города. Ценообразование будет зависеть от расстояния поездки, места проживания и качества обслуживания.

Новый план еще должны одобрить столичные власти. По плану зонирование может быть введено к 2024 году.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt