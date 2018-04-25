Финляндии предсказывают замедление развития экономики

Фото azertag.az

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Экономический рост Финляндии заметно замедлится в этом и следующем годах из-за мрачных экономических перспектив для стран Европейского союза и мира в целом.

Об сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, которые отмечают, что согласно прогнозу, опубликованному Исследовательским институтом финской экономики, ВВП страны вырастет лишь на 1,1 процента в этом году и на 0,9 процента в следующем.

Как отмечают журналисты, новые прогнозы института ниже, чем мартовские, которые составляли 1,4 процента на 2019 год и 1,2 процента — на 2020 год.

Исследовательский институт финской экономики также выступил с прогнозом по мировой экономике, согласно которому ее ожидает стагнация. Как утверждают эксперты института, рост мирового ВВП в этом году, как ожидается, составит 3,0 процента, что на 0,6-процентного пункта ниже показателя прошлого года. В свою очередь экономический рост в еврозоне составит 1,0 процента в 2019 году и 0,9 процента — в 2020-м, отметили в Исследовательском институте финской экономики

Как отметили эксперты института, наибольшие экономические риски в мире связаны с эскалацией торговых конфликтов и политической неопределенностью в Соединенных Штатах и Великобритании. Согласно прогнозу, торговый конфликт между США и Китаем еще более обострится, а торговый конфликт между США и Европейским союзом может снова усилиться, что негативно повлияет на мировую экономику.

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