Финляндия готовится подать заявку на членство в НАТО

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Финляндия в скором времени обнародует планы касательно возможного вступления в НАТО. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в комментарии YLE.

По его словам, сейчас уже есть убедительные доказательства того, что большинство граждан страны хотят вступления в Альянс.

Отмечается, что Финляндия может подать заявку на вступление в НАТО уже нынешней весной.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция могут рассчитывать на членство в НАТО по ускоренной процедуре.