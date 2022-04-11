Статистика COVID-19: 718 новых случаев, семь человек умерло

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За минувшие сутки в Литве было выявлено 718 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались семь человек, показывают обнародованные в понедельник данные Департамента статистики.

Из выявленных за минувшие сутки заболевших 627 случаев были первичными заражениями, 89 — вторичными, два человека заразились в третий раз.

Это минимальное число новых случаев заражения с середины декабря прошлого года.

В больницах на лечении от COVID-19 находятся 940 человек — примерно на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, из них 45 — в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей последнее время постепенно снижается и составил 927,3 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки снизилась до 25,4%.

Активно росший с конца прошлого года показатель новых заболеваний постепенно начал снижаться в начале февраля, затем был поставлен новый рекорд случаев, когда за сутки было выявлено более 14 тыс. заболевших коронавирусом.

В Литве как минимум одной дозой прививки вакцинированы 69,8% жителей.

Все умершие от COVID-19 относились к возрастной группе старше 70 лет. Один из них был полностью привит.

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