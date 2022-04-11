Посетившие Киев, Ирпень, Бучу парламентарии: Украина должна быть в центре внимания

Посетившие Украину и увидевшие военные преступления России литовские парламентарии говорят, что Украина должна быть в центре внимания политиков, а помощь ей нужно увеличивать.

Делегация семи членов Сейма в пятницу посетила Киев, где встретилась с председателем Верховной Рады Украины Русланом Стефанчуком, обсудила помощь переживающему российское вторжение государству. Парламентарии также посетили массовые захоронения в Буче, в Ирпене встретились с мэром Александром Маркушиным.

Члены Сейма ездили с делегацией межпарламентской сети в поддержку Украины United for Ukraine, в ней было 35 депутатов из 11 национальных парламентов и Европарламента. Возглавлял делегацию европарламентарий Андрюс Кубилюс.

Член Сейма Андрюс Вишняускас сказал BNS, что главная цель United for Ukraine — оказать давление на правительства и руководство Европы с тем, чтобы максимально увеличить и ускорить помощь Украине. По его словам, украинцам предложена инициатива гражданского гуманитарного коридора в Мариуполь.

«Наша делегация предложила мысль о гуманитарном коридоре в Мариуполь и на другие территории, чтобы эту миссию могли предпринять гражданское общество и политики, просто попытаться устроить гражданские гуманитарные коридоры, чтобы в военную зону поехали различные организации с политическими делегациями и попытались таким образом прорваться к людям, которые находятся на оккупированных территориях. Есть мнение, что русские не осмелятся нападать на неправительственные организации и, без сомнения, на политиков со СМИ», — сказал BNS Вишняускас.

В Ирпене делегация осмотрела места наиболее интенсивных боев и поврежденную инфраструктуру, встретилась с мэром Маркушиным. По словам Вишняускаса, обсуждалось, какие усилия и в каком объеме понадобятся для восстановления инфраструктуры. Рассматривалась возможность того, чтобы заниматься восстановлением инфраструктуры уже сейчас могли бы начинать города-партнеры из европейских стран.

Вице-председатель Сейма Литвы Андрюс Мазуронис сказал, что то, что они увидели в Украине — это военные преступления, которые раньше или позже должны получить оценку.

«Картины в Буче больше всего потрясают, мы были у массовых захоронений, вчера началась эксгумация тел, мы видели и захоронения, и говорили о том, как преступления совершались. Сколько было найдено — почти всех убитых людей пытали, женщины, дети изнасилованы. Картины ужасные, страшные и о них нужно говорить», — сказал в субботу Вишняускас.

Вице-спикер Сейма Витаутас Миталас сказал, что есть информация о том, что в Мариуполе, Тростянце, Бородянке, Денисове, Чернигове и других городах могли быть совершены и другие преступления, более жестокие, чем в Буче, поэтому Литве, Европе и миру следует уделять намного больше внимания преступлениям России.

По словам другого литовского парламентария Лукаса Савицкаса, ситуация в Буче свидетельствует, что совершаются военные преступления, а ответ Запада должен быть жестче.

За время после начала войны в Киеве уже побывали глава Сейма Чмилите-Нильсен, министры обороны и здравоохранения, по собственной инициативе помощь Украине несколько раз возили три парламентских консерватора.

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено