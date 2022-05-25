Финляндия и Швеция отправят переговорщиков в Турцию

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Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что Финляндия и Швеция направят делегации в Анкару, чтобы попытаться снять противодействие Турции их заявкам на членство в НАТО. Об этом он сказал 24 мая во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает Reuters.

«Мы направляем наши делегации в Анкару, и Швеция, и Финляндия. Это произойдет завтра, поэтому диалог продолжается», — отметил Хаависто. — Мы понимаем, что у Турции есть некоторые собственные опасения относительно терроризма… Мы думаем, что эти вопросы могут быть решены. Возможны также некоторые вопросы, которые не связаны непосредственно с Финляндией и Швецией, а больше с другими членами НАТО».