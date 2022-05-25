В Вильнюсе почтили память погибшим в войне в Украине, создается символическое захоронение

В Вильнюсе, на Лукишкской площади во вторник вечером около ста человек провели первую церемонию памяти погибших в Украине военных и мирных жителей.
«В условиях постоянной угрозы у большинства украинцев никогда не было возможности попрощаться с теми, кого они любили, кто защищал их до последнего вздоха», — сказала одна из организаторов мероприятия, представитель общественного учреждения Laimingas zmogus («Счастливый человек») Елена Патамсе.
«Сегодня мы здесь, чтобы сказать погибшим украинским героям «прощай». Чтобы свидетельствовать, что их борьба не была напрасной, что человеческая жизнь все еще имеет ценность в нашем мире. Все земляные холмики и сбитые деревянные кресты обозначают любимого, близкого, друга, уникальный ковер», — сказала она.
Во время церемонии прощания память погибших почтили минутой молчания, прозвучали украинские стихи, украинские и литовские песни, был зажжен огонь памяти.
Участники акции также приступили к созданию символического захоронения «Сад камней памяти».
«Держа в руках камешки, мы сосредотачиваемся на всех военных историях, которые видели и слышали. Историях всех жертв войны, которые затронули и изменили наше представление. Всю боль, которую мы переживаем вместе. Пусть растет этот сад, пока растет число жертв войны в Украине. Пусть говорят эти безмолвные башенки и напоминают нам: война еще не закончилась», — сказали организаторы мероприятия.
Прощание с украинскими героями планируется проводить регулярно — 24 числа каждого месяца — в день начала войны. Оно будет организовано и в других городах Литвы.
Вторжение России в Украину в конце февраля привело к гибели тысяч мирных жителей, разрушению гражданских зданий, сообщается о сексуальном насилии над украинскими женщинами и детьми, похищениях людей и других преступлениях.
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