В Вильнюсе почтили память погибшим в войне в Украине, создается символическое захоронение

«Сегодня мы здесь, чтобы сказать погибшим украинским героям «прощай». Чтобы свидетельствовать, что их борьба не была напрасной, что человеческая жизнь все еще имеет ценность в нашем мире. Все земляные холмики и сбитые деревянные кресты обозначают любимого, близкого, друга, уникальный ковер», — сказала она.

Во время церемонии прощания память погибших почтили минутой молчания, прозвучали украинские стихи, украинские и литовские песни, был зажжен огонь памяти.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Участники акции также приступили к созданию символического захоронения «Сад камней памяти».

«Держа в руках камешки, мы сосредотачиваемся на всех военных историях, которые видели и слышали. Историях всех жертв войны, которые затронули и изменили наше представление. Всю боль, которую мы переживаем вместе. Пусть растет этот сад, пока растет число жертв войны в Украине. Пусть говорят эти безмолвные башенки и напоминают нам: война еще не закончилась», — сказали организаторы мероприятия.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

Прощание с украинскими героями планируется проводить регулярно — 24 числа каждого месяца — в день начала войны. Оно будет организовано и в других городах Литвы.

Вторжение России в Украину в конце февраля привело к гибели тысяч мирных жителей, разрушению гражданских зданий, сообщается о сексуальном насилии над украинскими женщинами и детьми, похищениях людей и других преступлениях.

Nuotrauka BNS/ Lukas Balandis

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено