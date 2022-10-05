Финляндия отказалась строить ледокол для России

За день до этого директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов сообщил, что строительство ледокола остановилось из-за отказа ряда компаний поставлять для него винторулевые колонки, двигатели и СПГ-оборудование. Чтобы решить этот вопрос, верфь Helsinki Shipyard запросила у МИДа экспортную лицензию, но получила отказ.

«Норникель» заказал строительство ледокола, работающего на СПГ и дизеле с низким содержанием серы, в январе этого года. Построить судно должны были к зимнему сезону 2025 года. Финская верфь получила от банка «Санкт-Петербург» гарантии в рамках контракта на 76,8 млн евро.

В планах у «Норникеля» создать свой флот для экспорта продукции. Пока в активе компании шесть судов усиленного ледового класса (Arc7), способных преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метров без сопровождения ледокола. При этом потребность компании «составляет 2,5 ледокола».

Услуги ледоколов «Норникелю» по контракту до 2027 года предоставляет «Росатомфлот». Суда компании сопровождают ледокол типа «Таймыр/Вайгач» и «Адмирал Макаров». Последний как раз и предполагалось заменить на заказанный в Финляндии ледокол. После отказа Финляндии «Норникель» рассчитывает построить два ледокола совместно с Дальневосточным центром судостроения и судоремонта (ДЦСС), который принадлежит «Роснефти», и «Росатомом».

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, это будет трудно сделать ввиду загруженности российских верфей. Чтобы уложиться в обозначенные «Норникелем» сроки, потребуется «крупноузловая» сборка из зарубежных комплектующих, отметил руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Он видит выходом из этой ситуации кооперацию с Китаем. «В Китае давно освоена технология строительства СПГ-танкеров, так что проблем с поставщиками технологий быть не должно», – говорит Гришунин.

Верфь Helsinki Shipyard Oy принадлежит холдингу AHL, которым владеют Ришат Баутдинов и Владимир Касьяненко, управляющие через свои структуры крупнейшим круизным оператором России «Водоходом». С 2014 по 2019 год верфь принадлежала Объединенной судостроительной корпорации. На ней было построено девять ледокольных судов, в том числе один из контейнеровозов «Норникеля». По мнению управляющего партнера юридической компании «Иккерт и партнеры» Павла Иккерта, «Норникель» может потребовать от Helsinki Shipyard неустойку за срыв контракта, но это может перерасти в затяжной спор.