Финляндия разрешит НАТО разместить ядерное оружие на границе с РФ — СМИ

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Финляндия может позволить НАТО разместить ядерное оружие на границе с Россией, если заявка страны на вступление в Альянс будет ратифицирована. Об этом в воскресенье, 30 октября, пишет издание Newsweek со ссылкой на финскую прессу.

«В разговоре с прессой источники в оборонном секторе сообщили, что министры иностранных дел и обороны Финляндии Пекка Хаависто и Антти Кайкконен еще в июле дали «обязательства» перед НАТО, что они не будут стремиться к «ограничениям или национальным оговоркам», если заявка Хельсинки будет принята», — говорится в материале.

Издание отмечает, что данная формулировка свидетельствует о том, что ядерное оружие НАТО сможет проходить через территорию Финляндии или даже базироваться на ней.

В то же время официальных подтверждений о возможности размещения ядерного оружия на границах Финляндии с РФ власти пока не было.

Известно, что Финляндия, и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае в ответ на вторжение России в Украину.

Напомним, вступление Швеции и Финляндии в НАТО утвердили уже 28 стран-членов Альянса из 30 (за исключением Турции и Венгрии).